Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Олег Шелютов - статистика

Завершил карьеру
16 августа 1988 (38)
#3 | Нападающий
183 см | 77 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Бр
20
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Балтика
1 : 2
03.11.2010
Динамо Бр
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 34 тур
Химки
2 : 2
06.10.2010
Динамо Бр
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 30 тур
Салют
4 : 2
14.09.2010
Динамо Бр
75' - 90'
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.08.2010
Ротор
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Мордовия
3 : 2
24.08.2010
Динамо Бр
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Динамо Бр
4 : 3
10.08.2010
Краснодар
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Динамо Бр
0 : 1
02.08.2010
Шинник
68' - 90'
85'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Динамо Бр
0 : 1
09.07.2010
Балтика
1' - 89'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Сочи
0 : 0
06.07.2010
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 18 тур
Динамо Бр
0 : 2
26.06.2010
Урал
68' - 90'
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Динамо Бр
2 : 1
23.06.2010
Иртыш
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
15.06.2010
Динамо Бр
62' - 79'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Волга
1 : 1
12.06.2010
Динамо Бр
83' - 90'
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Динамо Бр
1 : 1
04.06.2010
Химки
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Динамо Бр
0 : 2
01.06.2010
Кубань (ЛФЛ)
79' - 90'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
24.05.2010
Динамо Бр
71' - 90'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Луч
0 : 3
21.05.2010
Динамо Бр
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Динамо Бр
2 : 2
13.05.2010
Салют
1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Динамо Бр
1 : 0
10.05.2010
Авангард
1' - 88'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Волгарь
3 : 0
02.05.2010
Динамо Бр
54' - 90'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Ротор
1 : 0
29.04.2010
Динамо Бр
71' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Динамо Бр
0 : 0
21.04.2010
Мордовия
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Краснодар
5 : 1
07.04.2010
Динамо Бр
1' - 90'
55'
Россия. Первый дивизион, 1 тур
Шинник
1 : 0
27.03.2010
Динамо Бр
70' - 90'
Главные новости
Аршавин назвал себя лучшим игроком в истории России
13:30
4
Григорян поставил крест на Батракове
12:55
4
Актер Бурунов дал совет Игдисамову из ЦСКА
12:11
6
Мостовой прокомментировал нежелание клубов приглашать его на работу
11:58
2
«Зажали мне 60 тысяч»: Аршавин впервые откровенно рассказал, почему не перешел в «Спартак»
11:48
4
В Турции разъярены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
11:43
2
Дзюба откровенно ответил на вопрос о своем будущем
10:59
5
Названо главное разочарование старта сезона РПЛ
10:41
1
В Турции возмущены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
09:22
1
Унизительное поражение Батракова, Мостового готовы взять в тренерский штаб и другие новости
02:00
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+