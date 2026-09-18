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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
КАМАЗ
Роман Акбашев
Статистика
€ 250 тыс
Роман Акбашев - статистика
КАМАЗ
1 ноября 1991 (34)
#99 | Полузащитник
177 см | 64 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Шинник
0 : 1
18.09.2026
КАМАЗ
63' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. PARI Первая лига 2026/2027
Россия. PARI Первая лига 2025/2026
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Команда
И
Г
П
Ж
К
КАМАЗ
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Шинник
0 : 1
18.09.2026
КАМАЗ
63' - 90'
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