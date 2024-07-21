Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Брайан Овьедо
Статистика
Брайан Овьедо - статистика
Завершил карьеру
18 февраля 1990 (36), Сьюдад-Кьюсада
#16 | Защитник
172 см | 64 кг
Коста-Рика
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
Отборочные матчи к ЧМ 2022
США. МЛС 2022
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Чемпионат мира 2022
Лига конференций 2021/2022
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Чемпионат мира 2018
Англия. Кубок 2017/2018
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Англия. Чемпионшип 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Кубок Америки 2016
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Англия. Кубок 2015/2016
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Copa del Sol 2012
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Copa del Sol 2011
Лига Европы 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Реал Солт-Лейк
15
0
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 37 тур
Колорадо
3 : 2
21.07.2024
Реал Солт-Лейк
1' - 62'
9'
США. МЛС, 35 тур
Лос-Анджелес
1 : 1
18.07.2024
Реал Солт-Лейк
78' - 90'
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 0
14.07.2024
Реал Солт-Лейк
63' - 90'
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
5 : 2
07.07.2024
Атланта Юнайтед
67' - 90'
США. МЛС, 31 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 2
04.07.2024
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 28 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 1
23.06.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
55'
США. МЛС, 27 тур
Канзаc Сити
3 : 4
20.06.2024
Реал Солт-Лейк
1' - 62'
США. МЛС, 25 тур
Монреаль
0 : 0
16.06.2024
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Реал Солт-Лейк
5 : 1
02.06.2024
Остин
65' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Сиэтл
1 : 1
30.05.2024
Реал Солт-Лейк
1' - 83'
67'
США. МЛС, 21 тур
Даллас
3 : 3
26.05.2024
Реал Солт-Лейк
63' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Реал Солт-Лейк
5 : 3
19.05.2024
Колорадо
75' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 0
16.05.2024
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
28.04.2024
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Чикаго Файр
0 : 4
21.04.2024
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
37'
США. МЛС, 11 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 0
14.04.2024
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
07.04.2024
Реал Солт-Лейк
73' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 1
31.03.2024
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 2
24.03.2024
Реал Солт-Лейк
85' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Реал Солт-Лейк
1 : 2
10.03.2024
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
02.03.2024
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Сент-Луис
1 : 1
25.02.2024
Реал Солт-Лейк
90' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Интер Майами
2 : 0
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
Главные новости
Мостовой прокомментировал нежелание клубов приглашать его на работу
11:58
«Зажали мне 60 тысяч»: Аршавин впервые откровенно рассказал, почему не перешел в «Спартак»
11:48
1
В Турции разъярены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
11:43
Дзюба откровенно ответил на вопрос о своем будущем
10:59
2
Названо главное разочарование старта сезона РПЛ
10:41
В Турции возмущены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
09:22
1
Унизительное поражение Батракова, Мостового готовы взять в тренерский штаб и другие новости
02:00
Генич раскрыл, какой трансфер внутри РПЛ сорвался в последний день летнего ТО
01:45
Ташуев: «У «Спартака» есть одна проблема»
01:35
7
В Турции объяснили, почему Батраков не вышел в старте «Галатасарая» на матч с «Трабзонспором»
00:57
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+