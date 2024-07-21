Статистика по турнирам

Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025 США. МЛС 2024 Кубок лиг Северной Америки 2023 США. МЛС 2023 Отборочные матчи к ЧМ 2022 США. МЛС 2022 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Чемпионат мира 2022 Лига конференций 2021/2022 Дания. Суперлига 2020/2021 Дания. Суперлига 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Чемпионат мира 2018 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Чемпионшип 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Кубок Америки 2016 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Copa del Sol 2012 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Copa del Sol 2011 Лига Европы 2011/2012