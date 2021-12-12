Эндрос Таунсенд - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Эндрос
|Фамилия
|Таунсенд
|Команда
|Эвертон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 июля 1991 (31 год)
|Рост
|183
|Вес
|74
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Эндрос
|Фамилия
|Таунсенд
|Команда
|Эвертон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 июля 1991 (31 год)
|Рост
|183
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эвертон
|20
|3
|2
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.03.2022
|90' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:0
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|13.03.2022
|74' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|0:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|07.03.2022
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|5:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|26.02.2022
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|0:1
|Манчестер Сити (Манчестер)
|19.02.2022
|65' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|12.02.2022
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|3:0
|Лидс (Лидс)
|08.02.2022
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|3:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|22.01.2022
|1' -56'
|Эвертон (Ливерпуль)
|0:1
|Астон Вилла (Бирмингем)
|15.01.2022
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|2:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|12.12.2021
|1' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|3:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|06.12.2021
|1' -66'
|Эвертон (Ливерпуль)
|2:1
|Арсенал (Лондон)
|01.12.2021
|1' -73'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:4
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|16'
|28.11.2021
|1' -70'
|Брентфорд (Лондон)
|1:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|38'
|21.11.2021
|1' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|3:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|07.11.2021
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|0:0
|Тоттенхэм (Лондон)
|01.11.2021
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|23.10.2021
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|2:5
|Уотфорд (Уотфорд)
|17.10.2021
|1' -94'
|Эвертон (Ливерпуль)
|0:1
|Вест Хэм (Лондон)
|02.10.2021
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|1:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|65'
|25.09.2021
|1' -76'
|Эвертон (Ливерпуль)
|2:0
|Норвич Сити (Норвич)
|29'
|18.09.2021
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|3:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|13.09.2021
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|3:1
|Бернли (Бернли)
|65' 60' 53'
|28.08.2021
|1' -90'
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|0:2
|Эвертон (Ливерпуль)
|21.08.2021
|74' -90'
|Лидс (Лидс)
|2:2
|Эвертон (Ливерпуль)
|14.08.2021
|1' -70'
|Эвертон (Ливерпуль)
|3:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|47'