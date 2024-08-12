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Эндрос Таунсенд
Статистика
Эндрос Таунсенд - статистика
Завершил карьеру
16 июля 1991 (35)
#25 | Нападающий
183 см | 74 кг
Англия
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Лутон Таун
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0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Лутон Таун
1 : 4
12.08.2024
Бернли
80' - 90'
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