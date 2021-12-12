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    Эндрос Таунсенд - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Эндрос
    Фамилия Таунсенд
    Команда Эвертон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 июля 1991 (31 год)
    Рост 183
    Вес 74
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эвертон 20 3 2 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.03.2022 90' -90' Эвертон (Ливерпуль) 1:0 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    13.03.2022 74' -90' Эвертон (Ливерпуль) 0:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    07.03.2022 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 5:0 Эвертон (Ливерпуль)
    26.02.2022 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 0:1 Манчестер Сити (Манчестер)
    19.02.2022 65' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 2:0 Эвертон (Ливерпуль)
    12.02.2022 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 3:0 Лидс (Лидс)
    08.02.2022 1' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 3:1 Эвертон (Ливерпуль)
    22.01.2022 1' -56' Эвертон (Ливерпуль) 0:1 Астон Вилла (Бирмингем)
    15.01.2022 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 2:1 Эвертон (Ливерпуль)
    12.12.2021 1' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 3:1 Эвертон (Ливерпуль)
    06.12.2021 1' -66' Эвертон (Ливерпуль) 2:1 Арсенал (Лондон)
    01.12.2021 1' -73' Эвертон (Ливерпуль) 1:4 Ливерпуль (Ливерпуль)
    16'
    28.11.2021 1' -70' Брентфорд (Лондон) 1:0 Эвертон (Ливерпуль)
    38'
    21.11.2021 1' -90' Манчестер Сити (Манчестер) 3:0 Эвертон (Ливерпуль)
    07.11.2021 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 0:0 Тоттенхэм (Лондон)
    01.11.2021 1' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 2:1 Эвертон (Ливерпуль)
    23.10.2021 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 2:5 Уотфорд (Уотфорд)
    17.10.2021 1' -94' Эвертон (Ливерпуль) 0:1 Вест Хэм (Лондон)
    02.10.2021 1' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 1:1 Эвертон (Ливерпуль)
    65'
    25.09.2021 1' -76' Эвертон (Ливерпуль) 2:0 Норвич Сити (Норвич)
    29'
    18.09.2021 1' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 3:0 Эвертон (Ливерпуль)
    13.09.2021 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 3:1 Бернли (Бернли)
    65' 60' 53'
    28.08.2021 1' -90' Брайтон (Брайтон & Хов) 0:2 Эвертон (Ливерпуль)
    21.08.2021 74' -90' Лидс (Лидс) 2:2 Эвертон (Ливерпуль)
    14.08.2021 1' -70' Эвертон (Ливерпуль) 3:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    47'
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