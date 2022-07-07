Робертс Савалниекс - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Робертс
|Фамилия
|Савалниекс
|Команда
|Металлург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Валмиера
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|169
|Имя
|Робертс
|Фамилия
|Савалниекс
|Команда
|Металлург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Валмиера
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|169
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лиепая
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -90'
|Янг Бойз (Берн)
|3:0
|Лиепая (Лиепая)
|21.07.2022
|1' -90'
|Лиепая (Лиепая)
|0:1
|Янг Бойз (Берн)
|14.07.2022
|1' -90'
|Лиепая (Лиепая)
|3:1
|Гнилане (Гнилане)
|07.07.2022
|1' -90'
|Гнилане (Гнилане)
|1:0
|Лиепая (Лиепая)
|81'