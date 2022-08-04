Павел Штейнборс - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Павел
|Фамилия
|Штейнборс
|Команда
|Гурник
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рига
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 сентября 1985 (37 лет)
|Рост
|188
|Вес
|83
|Имя
|Павел
|Фамилия
|Штейнборс
|Команда
|Гурник
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рига
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 сентября 1985 (37 лет)
|Рост
|188
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|РФШ
|10
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|РФШ (Рига)
|0:3
|Фиорентина (Флоренция)
|27.10.2022
|1' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|2:1
|РФШ (Рига)
|13.10.2022
|1' -90'
|Истанбул Башакшехир (Стамбул)
|3:0
|РФШ (Рига)
|06.10.2022
|1' -90'
|РФШ (Рига)
|0:0
|Истанбул Башакшехир (Стамбул)
|90'
|15.09.2022
|1' -90'
|РФШ (Рига)
|0:2
|Хартс (Эдинбург)
|08.09.2022
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|РФШ (Рига)
|25.08.2022
|1' -122'
|Линфилд (Белфаст)
|1:2
(2:4)п
|РФШ (Рига)
|18.08.2022
|1' -90'
|РФШ (Рига)
|2:2
|Линфилд (Белфаст)
|11.08.2022
|1' -90'
|Хибернианс (Паола)
|1:3
|РФШ (Рига)
|04.08.2022
|1' -90'
|РФШ (Рига)
|1:1
|Хибернианс (Паола)