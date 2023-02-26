Джонатан Менса - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Джонатан
|Фамилия
|Менса
|Команда
|Коламбус
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 июля 1990 (32 года)
|Рост
|188
|Вес
|83
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Джонатан
|Фамилия
|Менса
|Команда
|Коламбус
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 июля 1990 (32 года)
|Рост
|188
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сан-Хосе
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:1
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|26.02.2023
|1' -90'
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|2:1
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)