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Джонатан Менса
Статистика
Джонатан Менса - статистика
Завершил карьеру
13 июля 1990 (36), Аккра
#6 | Защитник
188 см | 83 кг
Гана
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США. МЛС 2024
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Кубок Африканских Наций 2013
Кубок Африканских Наций 2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Чемпионат мира 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нью-Инглэнд Революшн
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 22 тур
Коламбус
4 : 0
13.10.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 45 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
29.09.2024
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 40 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 2
08.09.2024
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 39 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 0
01.09.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 37 тур
Монреаль
0 : 5
25.08.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 36 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 1
21.07.2024
Даллас
82' - 90'
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
5 : 1
18.07.2024
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 3
14.07.2024
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 32 тур
Сиэтл
2 : 0
07.07.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 30 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
04.07.2024
Атланта Юнайтед
82' - 90'
США. МЛС, 29 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 5
30.06.2024
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 27 тур
Цинциннати
1 : 2
23.06.2024
Нью-Инглэнд Революшн
81' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
16.06.2024
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
09.06.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
85' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Нэшвилл
1 : 2
02.06.2024
Нью-Инглэнд Революшн
82' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 1
26.05.2024
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 3
19.05.2024
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 9 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
07.04.2024
Шарлотт
1' - 44'
США. МЛС, 6 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 1
23.03.2024
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
17.03.2024
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Атланта Юнайтед
4 : 1
10.03.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 1
03.03.2024
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
3 : 1
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
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