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    Виорел Фрунзе - статистика

    Имя Виорел
    Отчество .
    Фамилия Фрунзе
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 декабря 1979 (43 года)
    Рост 187
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Молдавия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.03.2015 70' -90' Молдавия 0:2 Швеция
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