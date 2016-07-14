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    Георге Флореску - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Георге
    Отчество Михай
    Фамилия Флореску
    Команда Габала
    Состав Основной
    Родной город Клуж
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 мая 1984 (38 лет)
    Рост 179
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Омония 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.07.2016 1' -90' Омония (Никосия) 3:2 Бейтар (Иерусалим)
    14.07.2016 1' -90' Бейтар (Иерусалим) 1:0 Омония (Никосия)
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