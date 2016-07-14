Георге Флореску - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Георге
|Отчество
|Михай
|Фамилия
|Флореску
|Команда
|Габала
|Состав
|Основной
|Родной город
|Клуж
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 мая 1984 (38 лет)
|Рост
|179
|Вес
|77
|Имя
|Георге
|Отчество
|Михай
|Фамилия
|Флореску
|Команда
|Габала
|Состав
|Основной
|Родной город
|Клуж
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 мая 1984 (38 лет)
|Рост
|179
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Омония
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.07.2016
|1' -90'
|Омония (Никосия)
|3:2
|Бейтар (Иерусалим)
|14.07.2016
|1' -90'
|Бейтар (Иерусалим)
|1:0
|Омония (Никосия)