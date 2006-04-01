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    Алексей Николаев - статистика

    Имя Алексей
    Отчество Владимирович
    Фамилия Николаев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 сентября 1979 (43 года)
    Рост 182
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шинник 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.04.2006 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:0 Амкар-Пермь (Пермь)
    01.04.2006 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:1 Томь (Томск)
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