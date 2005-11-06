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    Сергей Бойко - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Сергей
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Бойко
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 августа 1987 (35 лет)
    Рост 175
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ахмат 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.11.2005 1' -90' Томь (Томск) 2:0 Ахмат (Грозный)
    06.11.2005 1' -90' Ахмат (Грозный) 0:3 Локомотив (Москва)
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