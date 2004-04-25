|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сатурн
|11
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2004
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:2
|Крылья Советов (Самара)
|08.11.2004
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|0:2
|Сатурн (Раменское)
|31.10.2004
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|24.10.2004
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:2
|Сатурн (Раменское)
|03.10.2004
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:0
|Сатурн (Раменское)
|19.09.2004
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Сатурн (Раменское)
|25.07.2004
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|18.07.2004
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|1:1
|Сатурн (Раменское)
|02.05.2004
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:1
|ФК Москва (Москва)
|25.04.2004
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|2:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)