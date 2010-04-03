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    Максим Чистяков - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Максим
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Чистяков
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 сентября 1986 (36 лет)
    Рост 183
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кр. Советов (мол) 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.08.2010 61' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:5 Локомотив (мол) (Москва)
    03.04.2010 1' -46' Ахмат (мол) (Грозный) 0:4 Кр. Советов (мол) (Самара)
    18'
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