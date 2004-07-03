Пабло Гиньясу - статистика
#78 | Полузащитник
|Имя
|Пабло
|Отчество
|.
|Фамилия
|Гиньясу
|Команда
|Васко да Гама
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 августа 1978 (44 года)
|Рост
|172
|Вес
|68
|Имя
|Пабло
|Отчество
|.
|Фамилия
|Гиньясу
|Команда
|Васко да Гама
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 августа 1978 (44 года)
|Рост
|172
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сатурн
|24
|1
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.10.2004
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:0
|Сатурн (Раменское)
|26.09.2004
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|2:1
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|19.09.2004
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Сатурн (Раменское)
|11.09.2004
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:0
|Сатурн (Раменское)
|21.08.2004
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|2:1
|Сатурн (Раменское)
|16.08.2004
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|0:1
|Сатурн (Раменское)
|25.07.2004
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|14.07.2004
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|07.07.2004
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:2
|Сатурн (Раменское)
|03.07.2004
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:1
|Амкар-Пермь (Пермь)
|23.05.2004
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Сатурн (Раменское)
|19.05.2004
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:1
|Рубин (Казань)
|15.05.2004
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|2:0
|Ротор (Волгоград)
|09.05.2004
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:0
|Сатурн (Раменское)
|02.05.2004
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:1
|ФК Москва (Москва)
|25.04.2004
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|2:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|17.04.2004
|1' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|0:0
|Сатурн (Раменское)
|10.04.2004
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:2
|Локомотив (Москва)
|07.04.2004
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|0:3
|Сатурн (Раменское)
|03.04.2004
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|0:0
|Динамо (Москва)
|27.03.2004
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:2
|Сатурн (Раменское)
|19.03.2004
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|2:2
|Спартак (Москва)
|13.03.2004
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:1
|Сатурн (Раменское)