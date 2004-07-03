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    Пабло Гиньясу - статистика

    #78 | Полузащитник
    Имя Пабло
    Отчество .
    Фамилия Гиньясу
    Команда Васко да Гама
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 августа 1978 (44 года)
    Рост 172
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сатурн 24 1 0 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.10.2004 1' -90' Локомотив (Москва) 2:0 Сатурн (Раменское)
    26.09.2004 1' -90' Сатурн (Раменское) 2:1 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    19.09.2004 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:2 Сатурн (Раменское)
    11.09.2004 1' -90' Ротор (Волгоград) 1:0 Сатурн (Раменское)
    21.08.2004 1' -90' ФК Москва (Москва) 2:1 Сатурн (Раменское)
    16.08.2004 1' -90' Рубин (Казань) 0:1 Сатурн (Раменское)
    25.07.2004 1' -90' Сатурн (Раменское) 1:1 Торпедо (Москва)
    14.07.2004 1' -90' Сатурн (Раменское) 0:0 Шинник (Ярославль)
    07.07.2004 1' -90' Торпедо (Москва) 1:2 Сатурн (Раменское)
    03.07.2004 1' -90' Сатурн (Раменское) 1:1 Амкар-Пермь (Пермь)
    23.05.2004 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Сатурн (Раменское)
    19.05.2004 1' -90' Сатурн (Раменское) 1:1 Рубин (Казань)
    15.05.2004 1' -90' Сатурн (Раменское) 2:0 Ротор (Волгоград)
    09.05.2004 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:0 Сатурн (Раменское)
    02.05.2004 1' -90' Сатурн (Раменское) 1:1 ФК Москва (Москва)
    25.04.2004 1' -90' Сатурн (Раменское) 2:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    17.04.2004 1' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 0:0 Сатурн (Раменское)
    10.04.2004 1' -90' Сатурн (Раменское) 1:2 Локомотив (Москва)
    07.04.2004 1' -90' Алания (Владикавказ) 0:3 Сатурн (Раменское)
    03.04.2004 1' -90' Сатурн (Раменское) 0:0 Динамо (Москва)
    27.03.2004 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 2:2 Сатурн (Раменское)
    19.03.2004 1' -90' Сатурн (Раменское) 2:2 Спартак (Москва)
    13.03.2004 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:1 Сатурн (Раменское)
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