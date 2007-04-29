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    Михайло Пьянович - статистика

    Имя Михайло
    Отчество .
    Фамилия Пьянович
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 февраля 1977 (46 лет)
    Рост 182
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.04.2007 1' -90' Рубин (Казань) 0:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
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