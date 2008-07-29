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    Эрик Корчагин - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Эрик
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Корчагин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 января 1979 (44 года)
    Рост 177
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.08.2008 1' -90' Динамо Бр (Брянск) 0:1 Торпедо (Москва)
    29.07.2008 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:1 Торпедо (Москва)
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