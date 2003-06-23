|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|18
|2
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2003
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|25.10.2003
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|4:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|18.10.2003
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|27.09.2003
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:1
|ЦСКА (Москва)
|20.09.2003
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|13.09.2003
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Крылья Советов (Самара)
|30.08.2003
|1' -90'
|Торпедо-Металлург (Москва)
|0:3
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|24.08.2003
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Черноморец (Новороссийск)
|12.07.2003
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|4:3
|Ротор (Волгоград)
|23.06.2003
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|3:2
|Спартак (Москва)
|19.06.2003
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|5:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|11.06.2003
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Динамо (Москва)
|31.05.2003
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|25.05.2003
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|17.05.2003
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Сатурн (Раменское)
|19.04.2003
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|11.04.2003
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Уралан (Элиста)
|06.04.2003
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)