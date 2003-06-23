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    Юрий Максимов - статистика

    Имя Юрий
    Отчество Васильевич
    Фамилия Максимов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 декабря 1968 (54 года)
    Рост 187
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов 18 2 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2003 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 0:0 Торпедо (Москва)
    25.10.2003 1' -90' Шинник (Ярославль) 4:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    18.10.2003 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    27.09.2003 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 0:1 ЦСКА (Москва)
    20.09.2003 1' -90' Алания (Владикавказ) 1:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    13.09.2003 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 2:1 Крылья Советов (Самара)
    30.08.2003 1' -90' Торпедо-Металлург (Москва) 0:3 Ростов (Ростов-на-Дону)
    24.08.2003 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 0:2 Черноморец (Новороссийск)
    12.07.2003 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 4:3 Ротор (Волгоград)
    23.06.2003 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 3:2 Спартак (Москва)
    19.06.2003 1' -90' Рубин (Казань) 5:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    11.06.2003 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:1 Динамо (Москва)
    31.05.2003 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
    25.05.2003 1' -90' Локомотив (Москва) 0:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    17.05.2003 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:2 Сатурн (Раменское)
    19.04.2003 1' -90' ЦСКА (Москва) 0:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    11.04.2003 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:0 Уралан (Элиста)
    06.04.2003 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 0:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
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