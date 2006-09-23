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    Орландо Калисто - статистика

    Имя Орландо
    Отчество .
    Фамилия Калисто
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 декабря 1975 (47 лет)
    Рост 174
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рубин 26 4 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.11.2006 1' -90' Рубин (Казань) 1:0 Амкар-Пермь (Пермь)
    18.11.2006 1' -90' Сатурн (Раменское) 1:2 Рубин (Казань)
    12.11.2006 1' -90' Луч (Владивосток) 2:1 Рубин (Казань)
    08.11.2006 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:5 Рубин (Казань)
    05.11.2006 1' -90' Рубин (Казань) 0:1 Динамо (Москва)
    29.10.2006 1' -90' Торпедо (Москва) 1:2 Рубин (Казань)
    22.10.2006 1' -90' ФК Москва (Москва) 0:5 Рубин (Казань)
    14.10.2006 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:1 Рубин (Казань)
    02.10.2006 1' -90' Рубин (Казань) 2:4 Локомотив (Москва)
    23.09.2006 1' -90' Спартак (Москва) 3:0 Рубин (Казань)
    17.09.2006 1' -90' Рубин (Казань) 0:0 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    28.08.2006 1' -90' Рубин (Казань) 2:1 Крылья Советов (Самара)
    20.08.2006 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 2:1 Рубин (Казань)
    13.08.2006 1' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 0:0 Рубин (Казань)
    05.08.2006 1' -90' Рубин (Казань) 0:3 Сатурн (Раменское)
    30.07.2006 1' -90' Томь (Томск) 4:0 Рубин (Казань)
    26.07.2006 1' -90' Рубин (Казань) 0:0 Шинник (Ярославль)
    19.07.2006 1' -90' Динамо (Москва) 2:2 Рубин (Казань)
    12.07.2006 1' -90' Рубин (Казань) 1:1 Торпедо (Москва)
    07.07.2006 1' -90' Рубин (Казань) 2:0 Томь (Томск)
    14.05.2006 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:0 Рубин (Казань)
    07.05.2006 1' -90' Рубин (Казань) 2:0 ФК Москва (Москва)
    16.04.2006 1' -90' Рубин (Казань) 2:0 Спартак (Москва)
    09.04.2006 1' -90' Спартак-Нальчик (Нальчик) 3:1 Рубин (Казань)
    02.04.2006 1' -90' Рубин (Казань) 1:0 Луч (Владивосток)
    19.03.2006 1' -90' Рубин (Казань) 2:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
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