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    Евгений Малахов - статистика

    #9 | Полузащитник
    Имя Евгений
    Отчество Борисович
    Фамилия Малахов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 ноября 1982 (40 лет)
    Рост 176
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.06.2009 63' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 2:0 Волга (Нижний Новгород)
    25.05.2009 46' -90' Волга (Нижний Новгород) 0:3 Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
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