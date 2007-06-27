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    Олег Шкабара - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Олег
    Отчество Иванович
    Фамилия Шкабара
    Команда Нафтан
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 февраля 1983 (40 лет)
    Рост 178
    Вес 72
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Урал 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.06.2007 1' -90' Урал (Екатеринбург) 1:0 Локомотив (Москва)
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