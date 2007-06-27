Олег Шкабара - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Олег
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Шкабара
|Команда
|Нафтан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 февраля 1983 (40 лет)
|Рост
|178
|Вес
|72
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Олег
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Шкабара
|Команда
|Нафтан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 февраля 1983 (40 лет)
|Рост
|178
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Урал
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.06.2007
|1' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|1:0
|Локомотив (Москва)