|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь
|8
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.08.2005
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|18.06.2005
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|23.04.2005
|1' -90'
|Томь (Томск)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|16.04.2005
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|3:0
|Томь (Томск)
|10.04.2005
|1' -90'
|Томь (Томск)
|2:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|03.04.2005
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:1
|Томь (Томск)
|20.03.2005
|1' -90'
|Томь (Томск)
|0:0
|ЦСКА (Москва)
|12.03.2005
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:0
|Томь (Томск)