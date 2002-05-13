|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо-ЗИЛ
|12
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.11.2002
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|2:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|10.11.2002
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:0
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|28.09.2002
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:1
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|23.09.2002
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|0:2
|ЦСКА (Москва)
|11.09.2002
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|0:0
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|18.08.2002
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|2:0
|Сокол (Саратов)
|24.07.2002
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|2:1
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|16.07.2002
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|2:2
|Уралан (Элиста)
|09.07.2002
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|5:2
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|13.05.2002
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:3
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|08.05.2002
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|1:2
|Зенит (Санкт-Петербург)