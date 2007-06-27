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    Валерий Алексеев - статистика

    Нападающий
    Имя Валерий
    Отчество Валентинович
    Фамилия Алексеев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 февраля 1979 (44 года)
    Рост 187
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Салют 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.06.2007 1' -90' Салют (Белгород) 0:0
    (2:3)п    		 Томь (Томск)
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