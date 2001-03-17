|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|9
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.07.2001
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:4
|Крылья Советов (Самара)
|30.06.2001
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:4
|Сатурн (Раменское)
|10.06.2001
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|19.05.2001
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:5
|Торпедо (Москва)
|05.05.2001
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:3
|Торпедо (Москва)
|18.04.2001
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|31.03.2001
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:0
|Торпедо (Москва)
|17.03.2001
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Динамо (Москва)