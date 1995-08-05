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    Олег Ширинбеков - статистика

    Имя Олег
    Отчество Хакимбекович
    Фамилия Ширинбеков
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 сентября 1963 (59 лет)
    Рост 184
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо 28 3 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.10.1995 1' -90' Торпедо (Москва) 1:2 ЦСКА (Москва)
    21.10.1995 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 3:1 Торпедо (Москва)
    30.09.1995 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 1:3 Торпедо (Москва)
    23.09.1995 1' -90' Торпедо (Москва) 1:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    17.09.1995 1' -90' Спартак (Москва) 5:0 Торпедо (Москва)
    09.09.1995 1' -90' Алания (Владикавказ) 0:0 Торпедо (Москва)
    30.08.1995 1' -90' Торпедо (Москва) 3:0 Уралмаш (Екатеринбург)
    26.08.1995 1' -90' Крылья Советов (Самара) 0:2 Торпедо (Москва)
    19.08.1995 1' -90' Динамо (Москва) 0:0 Торпедо (Москва)
    05.08.1995 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:1 Торпедо (Москва)
    29.07.1995 1' -90' Торпедо (Москва) 3:0 Ротор (Волгоград)
    22.07.1995 1' -90' Жемчужина (Сочи) 3:1 Торпедо (Москва)
    15.07.1995 1' -90' Торпедо (Москва) 1:0 Локомотив (Москва)
    08.07.1995 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 2:3 Торпедо (Москва)
    28.06.1995 1' -90' Торпедо (Москва) 0:0 Динамо (Москва)
    24.06.1995 1' -90' Уралмаш (Екатеринбург) 1:2 Торпедо (Москва)
    17.06.1995 1' -90' Ротор (Волгоград) 1:2 Торпедо (Москва)
    10.06.1995 1' -90' Торпедо (Москва) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    27.05.1995 1' -90' Локомотив (Москва) 0:0 Торпедо (Москва)
    13.05.1995 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 1:2 Торпедо (Москва)
    09.05.1995 1' -90' Торпедо (Москва) 1:2 Спартак (Москва)
    29.04.1995 1' -90' Текстильщик (Камышин) 1:1 Торпедо (Москва)
    08.04.1995 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:1 Торпедо (Москва)
    01.04.1995 1' -90' Торпедо (Москва) 2:1 Динамо-Газовик (Тюмень)
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