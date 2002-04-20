|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|12
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.09.2002
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Алания (Владикавказ)
|11.09.2002
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Алания (Владикавказ)
|01.09.2002
|1' -90'
|Уралан (Элиста)
|2:0
|Алания (Владикавказ)
|09.07.2002
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|02.07.2002
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|13.05.2002
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Торпедо (Москва)
|08.05.2002
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:3
|ЦСКА (Москва)
|04.05.2002
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|27.04.2002
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|3:0
|Анжи (Махачкала)
|20.04.2002
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|31.03.2002
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:2
|Уралан (Элиста)
|23.03.2002
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:2
|Торпедо (Москва)
|17.03.2002
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:0
|Динамо (Москва)
|13.03.2002
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|2:1
|Торпедо (Москва)
|09.03.2002
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Сокол (Саратов)