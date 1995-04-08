|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|12
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.09.1995
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|15.07.1995
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Локомотив (Москва)
|08.07.1995
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|2:3
|Торпедо (Москва)
|24.06.1995
|1' -90'
|Уралмаш (Екатеринбург)
|1:2
|Торпедо (Москва)
|17.06.1995
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:2
|Торпедо (Москва)
|13.05.1995
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Торпедо (Москва)
|09.05.1995
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:2
|Спартак (Москва)
|29.04.1995
|1' -90'
|Текстильщик (Камышин)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|15.04.1995
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|08.04.1995
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:1
|Торпедо (Москва)
|01.04.1995
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:1
|Динамо-Газовик (Тюмень)