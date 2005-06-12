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    Дмитрий Хомуха - статистика

    Имя Дмитрий
    Отчество Николаевич
    Фамилия Хомуха
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 августа 1969 (53 года)
    Рост 174
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ахмат 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.06.2005 1' -90' Ахмат (Грозный) 0:1 Динамо (Москва)
    12.06.2005 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:0 Ахмат (Грозный)
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