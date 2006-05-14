|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин
|13
|0
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.11.2006
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:0
|Амкар-Пермь (Пермь)
|18.11.2006
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:2
|Рубин (Казань)
|29.10.2006
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:2
|Рубин (Казань)
|22.10.2006
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|0:5
|Рубин (Казань)
|14.10.2006
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:1
|Рубин (Казань)
|02.10.2006
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|2:4
|Локомотив (Москва)
|23.09.2006
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:0
|Рубин (Казань)
|20.08.2006
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Рубин (Казань)
|26.07.2006
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|14.05.2006
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:0
|Рубин (Казань)
|07.05.2006
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|2:0
|ФК Москва (Москва)
|29.04.2006
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:0
|ЦСКА (Москва)
|19.03.2006
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|2:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)