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    Андрей Талалаев - статистика

    Имя Андрей
    Отчество Викторович
    Фамилия Талалаев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 октября 1972 (50 лет)
    Рост 184
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.05.1999 1' -90' Алания (Владикавказ) 5:2 Локомотив НН (Нижний Новгород)
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