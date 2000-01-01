|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо-Газовик
|26
|0
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.10.1994
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:1
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|15.10.1994
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|2:2
|Ротор (Волгоград)
|02.10.1994
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|1:0
|Уралмаш (Екатеринбург)
|25.09.1994
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|2:0
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|18.09.1994
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|0:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|11.09.1994
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|0:1
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|31.08.1994
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|3:2
|Локомотив (Москва)
|27.08.1994
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|2:2
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|10.08.1994
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:0
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|03.08.1994
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|2:2
|Динамо (Москва)
|27.07.1994
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|1:1
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|20.07.1994
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|0:0
|Спартак (Москва)
|31.05.1994
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|7:0
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|26.05.1994
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|1:1
|Динамо (Ставрополь)
|18.05.1994
|1' -90'
|Текстильщик (Камышин)
|2:0
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|10.05.1994
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|5:2
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|24.04.1994
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|0:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|16.04.1994
|1' -90'
|Уралмаш (Екатеринбург)
|1:2
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|02.04.1994
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|4:0
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|29.03.1994
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|0:1
|ЦСКА (Москва)
|26.03.1994
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|19.03.1994
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:0
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|15.03.1994
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|2:1
|Динамо-Газовик (Тюмень)