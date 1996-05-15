|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|13
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.10.1996
|1' -90'
|Уралмаш (Екатеринбург)
|4:0
|Черноморец (Новороссийск)
|19.09.1996
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|2:1
|Черноморец (Новороссийск)
|07.09.1996
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|10.08.1996
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|5:0
|Черноморец (Новороссийск)
|31.07.1996
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|24.07.1996
|1' -90'
|Текстильщик (Камышин)
|0:1
|Черноморец (Новороссийск)
|20.07.1996
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:3
|Спартак (Москва)
|21.05.1996
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|3:1
|Черноморец (Новороссийск)
|18.05.1996
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:2
|Уралмаш (Екатеринбург)
|15.05.1996
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|2:2
|Черноморец (Новороссийск)