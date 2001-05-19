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    Николай Писарев - статистика

    Имя Николай
    Отчество Николаевич
    Фамилия Писарев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 ноября 1968 (54 года)
    Рост 181
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак 9 1 0 2 0
    Торпедо-ЗИЛ 8 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.10.2001 1' -90' Торпедо-ЗИЛ (Москва) 1:0 Крылья Советов (Самара)
    01.10.2001 1' -90' Динамо (Москва) 2:1 Торпедо-ЗИЛ (Москва)
    19.08.2001 1' -90' Торпедо-ЗИЛ (Москва) 0:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    11.08.2001 1' -90' Ротор (Волгоград) 0:0 Торпедо-ЗИЛ (Москва)
    04.08.2001 1' -90' Торпедо-ЗИЛ (Москва) 0:2 Спартак (Москва)
    23.07.2001 1' -90' Торпедо-ЗИЛ (Москва) 1:0 Сокол (Саратов)
    18.07.2001 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 4:0 Торпедо-ЗИЛ (Москва)
    11.07.2001 1' -90' Торпедо-ЗИЛ (Москва) 0:4 Локомотив (Москва)
    26.05.2001 1' -90' Торпедо (Москва) 2:0 Спартак (Москва)
    19.05.2001 1' -90' Спартак (Москва) 1:0 Крылья Советов (Самара)
    12.05.2001 1' -90' Динамо (Москва) 1:1 Спартак (Москва)
    05.05.2001 1' -90' Спартак (Москва) 3:0 Факел (Воронеж)
    28.04.2001 1' -90' Сатурн (Раменское) 3:0 Спартак (Москва)
    18.04.2001 1' -90' Спартак (Москва) 1:1 Торпедо-ЗИЛ (Москва)
    14.04.2001 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 0:1 Спартак (Москва)
    18.03.2001 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:2 Спартак (Москва)
    10.03.2001 1' -90' Спартак (Москва) 0:0 Сокол (Саратов)
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