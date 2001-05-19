|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак
|9
|1
|0
|2
|0
|Торпедо-ЗИЛ
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.10.2001
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)
|01.10.2001
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:1
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|19.08.2001
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|0:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|11.08.2001
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|0:0
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|04.08.2001
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|0:2
|Спартак (Москва)
|23.07.2001
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|1:0
|Сокол (Саратов)
|18.07.2001
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|4:0
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|11.07.2001
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|0:4
|Локомотив (Москва)
|26.05.2001
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:0
|Спартак (Москва)
|19.05.2001
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)
|12.05.2001
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Спартак (Москва)
|05.05.2001
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:0
|Факел (Воронеж)
|28.04.2001
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|3:0
|Спартак (Москва)
|18.04.2001
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:1
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|14.04.2001
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Спартак (Москва)
|18.03.2001
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:2
|Спартак (Москва)
|10.03.2001
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|0:0
|Сокол (Саратов)