|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|8
|0
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.07.1995
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|5:0
|Черноморец (Новороссийск)
|01.07.1995
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|1:2
|Черноморец (Новороссийск)
|28.06.1995
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|3:2
|Уралмаш (Екатеринбург)
|27.05.1995
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Спартак (Москва)
|24.05.1995
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Черноморец (Новороссийск)
|20.05.1995
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|2:1
|Черноморец (Новороссийск)
|13.05.1995
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|Ротор (Волгоград)