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    Виктор Панченко - статистика

    Имя Виктор
    Отчество Вячеславович
    Фамилия Панченко
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 мая 1963 (59 лет)
    Рост 180
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    КАМАЗ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.03.1997 1' -90' Алания (Владикавказ) 5:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
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