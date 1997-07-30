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    Александр Павленко - статистика

    Имя Александр
    Отчество Владимирович
    Фамилия Павленко
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 ноября 1976 (46 лет)
    Рост 180
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тюмень 32 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.1997 1' -90' Тюмень (Тюмень) 1:2 Шинник (Ярославль)
    01.11.1997 1' -90' Балтика (Калининград) 2:0 Тюмень (Тюмень)
    14.10.1997 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:0 Тюмень (Тюмень)
    04.10.1997 1' -90' Тюмень (Тюмень) 0:0 Ротор (Волгоград)
    27.09.1997 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 2:0 Тюмень (Тюмень)
    13.09.1997 1' -90' ЦСКА (Москва) 0:3 Тюмень (Тюмень)
    03.09.1997 1' -90' Тюмень (Тюмень) 1:0 Динамо (Москва)
    30.08.1997 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 2:1 Тюмень (Тюмень)
    23.08.1997 1' -90' Тюмень (Тюмень) 1:0 Факел (Воронеж)
    30.07.1997 1' -90' Тюмень (Тюмень) 0:0 Локомотив (Москва)
    23.07.1997 1' -90' Тюмень (Тюмень) 2:1 Торпедо-Лужники (Москва)
    16.07.1997 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 3:1 Тюмень (Тюмень)
    09.07.1997 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Тюмень (Тюмень)
    02.07.1997 1' -90' Тюмень (Тюмень) 0:1 Балтика (Калининград)
    25.06.1997 1' -90' Жемчужина (Сочи) 1:3 Тюмень (Тюмень)
    18.06.1997 1' -90' Тюмень (Тюмень) 1:0 Крылья Советов (Самара)
    14.06.1997 1' -90' Ротор (Волгоград) 5:2 Тюмень (Тюмень)
    31.05.1997 1' -90' Тюмень (Тюмень) 0:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    24.05.1997 1' -90' Алания (Владикавказ) 0:0 Тюмень (Тюмень)
    17.05.1997 1' -90' Тюмень (Тюмень) 2:0 ЦСКА (Москва)
    10.05.1997 1' -90' Динамо (Москва) 2:0 Тюмень (Тюмень)
    03.05.1997 1' -90' Тюмень (Тюмень) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    23.04.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 1:0 Тюмень (Тюмень)
    19.04.1997 1' -90' Тюмень (Тюмень) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    12.04.1997 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 1:0 Тюмень (Тюмень)
    05.04.1997 1' -90' Тюмень (Тюмень) 2:2 Спартак (Москва)
    02.04.1997 1' -90' Локомотив (Москва) 3:1 Тюмень (Тюмень)
    22.03.1997 1' -90' Торпедо-Лужники (Москва) 1:1 Тюмень (Тюмень)
    17.03.1997 1' -90' Тюмень (Тюмень) 0:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
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