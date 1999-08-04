|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ротор
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.10.1999
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:0
|Локомотив (Москва)
|23.10.1999
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|2:2
|Ротор (Волгоград)
|16.10.1999
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:1
|Сатурн (Раменское)
|02.10.1999
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|1:1
|Ротор (Волгоград)
|25.09.1999
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|0:2
|Торпедо (Москва)
|11.09.1999
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Ротор (Волгоград)
|28.08.1999
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:1
|ЦСКА (Москва)
|14.08.1999
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|04.08.1999
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:0
|Ротор (Волгоград)