Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Олег Нечаев - статистика

    Имя Олег
    Отчество Михайлович
    Фамилия Нечаев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 июня 1971 (51 год)
    Рост 186
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рубин 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.04.2004 1' -90' Рубин (Казань) 1:3 Крылья Советов (Самара)
    • Читайте нас: 
    11