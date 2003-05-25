|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|10
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.08.2003
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Черноморец (Новороссийск)
|17.08.2003
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Локомотив (Москва)
|09.08.2003
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|2:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|01.08.2003
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|26.07.2003
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Рубин (Казань)
|20.07.2003
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|12.07.2003
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|4:3
|Ротор (Волгоград)
|27.06.2003
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|19.06.2003
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|5:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|25.05.2003
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)