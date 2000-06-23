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    Юрий Матвеев - статистика

    Имя Юрий
    Отчество Александрович
    Фамилия Матвеев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 июня 1967 (55 лет)
    Рост 185
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростсельмаш 9 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2000 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    21.10.2000 1' -90' Динамо (Москва) 3:1 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    14.10.2000 1' -90' ЦСКА (Москва) 5:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    23.09.2000 1' -90' Ротор (Волгоград) 2:2 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    27.08.2000 1' -90' Спартак (Москва) 3:1 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    13.08.2000 1' -90' Локомотив (Москва) 2:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    29.07.2000 1' -90' Алания (Владикавказ) 1:1 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    08.07.2000 1' -90' Ротор (Волгоград) 3:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    27.06.2000 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:3 Спартак (Москва)
    23.06.2000 1' -90' Крылья Советов (Самара) 0:3 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    13.05.2000 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 0:1 Торпедо (Москва)
    08.04.2000 1' -90' Анжи (Махачкала) 1:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    01.04.2000 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 1:1 Ротор (Волгоград)
    25.03.2000 1' -90' Факел (Воронеж) 1:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
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