|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|11
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2004
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|4:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|23.10.2004
|1' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|1:2
|Торпедо (Москва)
|17.10.2004
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|3:1
|Динамо (Москва)
|02.10.2004
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:2
|Торпедо (Москва)
|24.09.2004
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:1
|Крылья Советов (Самара)
|21.08.2004
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|2:0
|Торпедо (Москва)
|17.07.2004
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:1
|ЦСКА (Москва)
|11.07.2004
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|19.05.2004
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|0:2
|Торпедо (Москва)
|07.04.2004
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Торпедо (Москва)