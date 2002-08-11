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    Владимир Кураев - статистика

    Имя Владимир
    Отчество Петрович
    Фамилия Кураев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 июня 1969 (53 года)
    Рост 187
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сатурн 24 0 0 10 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.11.2002 1' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Сатурн (Раменское)
    02.11.2002 1' -90' Сатурн (Раменское) 2:1 Ротор (Волгоград)
    26.10.2002 1' -90' Анжи (Махачкала) 1:1 Сатурн (Раменское)
    28.09.2002 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:1 Сатурн (Раменское)
    21.09.2002 1' -90' Сатурн (Раменское) 2:3 Шинник (Ярославль)
    11.09.2002 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:0 Сатурн (Раменское)
    31.08.2002 1' -90' Спартак (Москва) 0:2 Сатурн (Раменское)
    24.08.2002 1' -90' Алания (Владикавказ) 0:1 Сатурн (Раменское)
    17.08.2002 1' -90' Сатурн (Раменское) 5:2 Уралан (Элиста)
    11.08.2002 1' -90' Торпедо-ЗИЛ (Москва) 0:0 Сатурн (Раменское)
    29.07.2002 1' -90' Динамо (Москва) 1:1 Сатурн (Раменское)
    23.07.2002 1' -90' Сатурн (Раменское) 2:1 Сокол (Саратов)
    16.07.2002 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:2 Сатурн (Раменское)
    09.07.2002 1' -90' Сатурн (Раменское) 0:3 Динамо (Москва)
    02.07.2002 1' -90' Сокол (Саратов) 0:0 Сатурн (Раменское)
    28.04.2002 1' -90' Уралан (Элиста) 1:2 Сатурн (Раменское)
    20.04.2002 1' -90' Сатурн (Раменское) 0:0 Торпедо (Москва)
    13.04.2002 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:3 Сатурн (Раменское)
    07.04.2002 1' -90' Сатурн (Раменское) 1:1 Анжи (Махачкала)
    30.03.2002 1' -90' Ротор (Волгоград) 1:1 Сатурн (Раменское)
    23.03.2002 1' -90' Сатурн (Раменское) 3:1 Крылья Советов (Самара)
    16.03.2002 1' -90' Локомотив (Москва) 2:0 Сатурн (Раменское)
    12.03.2002 1' -90' Сатурн (Раменское) 2:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    08.03.2002 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:3 Сатурн (Раменское)
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