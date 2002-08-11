|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сатурн
|24
|0
|0
|10
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.11.2002
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Сатурн (Раменское)
|02.11.2002
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|2:1
|Ротор (Волгоград)
|26.10.2002
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|1:1
|Сатурн (Раменское)
|28.09.2002
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Сатурн (Раменское)
|21.09.2002
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|2:3
|Шинник (Ярославль)
|11.09.2002
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Сатурн (Раменское)
|31.08.2002
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|0:2
|Сатурн (Раменское)
|24.08.2002
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|0:1
|Сатурн (Раменское)
|17.08.2002
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|5:2
|Уралан (Элиста)
|11.08.2002
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|0:0
|Сатурн (Раменское)
|29.07.2002
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Сатурн (Раменское)
|23.07.2002
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|2:1
|Сокол (Саратов)
|16.07.2002
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:2
|Сатурн (Раменское)
|09.07.2002
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|0:3
|Динамо (Москва)
|02.07.2002
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|0:0
|Сатурн (Раменское)
|28.04.2002
|1' -90'
|Уралан (Элиста)
|1:2
|Сатурн (Раменское)
|20.04.2002
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|13.04.2002
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:3
|Сатурн (Раменское)
|07.04.2002
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:1
|Анжи (Махачкала)
|30.03.2002
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:1
|Сатурн (Раменское)
|23.03.2002
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|3:1
|Крылья Советов (Самара)
|16.03.2002
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:0
|Сатурн (Раменское)
|12.03.2002
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|2:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|08.03.2002
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:3
|Сатурн (Раменское)