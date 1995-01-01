Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Валерий Корнеев - статистика

    Имя Валерий
    Отчество Владимирович
    Фамилия Корнеев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 марта 1962 (60 лет)
    Рост 177
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 23 4 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.1994 1' -90' Динамо (Ставрополь) 5:0 Крылья Советов (Самара)
    28.10.1994 1' -90' Спартак (Москва) 2:1 Динамо (Ставрополь)
    24.10.1994 1' -90' Динамо (Ставрополь) 1:0 Динамо (Москва)
    16.10.1994 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 0:1 Динамо (Ставрополь)
    02.10.1994 1' -90' Динамо (Ставрополь) 0:1 Локомотив (Москва)
    23.09.1994 1' -90' Текстильщик (Камышин) 2:0 Динамо (Ставрополь)
    11.09.1994 1' -90' Динамо (Ставрополь) 0:1 Динамо-Газовик (Тюмень)
    31.08.1994 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:0 Динамо (Ставрополь)
    27.08.1994 1' -90' Динамо (Ставрополь) 4:1 Уралмаш (Екатеринбург)
    15.08.1994 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 1:1 Динамо (Ставрополь)
    10.08.1994 1' -90' Динамо (Ставрополь) 0:0 Ротор (Волгоград)
    03.08.1994 1' -90' ЦСКА (Москва) 3:1 Динамо (Ставрополь)
    20.07.1994 1' -90' Торпедо (Москва) 3:0 Динамо (Ставрополь)
    01.06.1994 1' -90' Динамо (Ставрополь) 1:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    26.05.1994 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 1:1 Динамо (Ставрополь)
    28.04.1994 1' -90' Динамо (Ставрополь) 0:0 Торпедо (Москва)
    24.04.1994 1' -90' Ротор (Волгоград) 1:1 Динамо (Ставрополь)
    16.04.1994 1' -90' Жемчужина (Сочи) 1:0 Динамо (Ставрополь)
    08.04.1994 1' -90' Локомотив (Москва) 0:0 Динамо (Ставрополь)
    19.03.1994 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:1 Динамо (Ставрополь)
    15.03.1994 1' -90' Динамо (Ставрополь) 1:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
    • Читайте нас: 
    11