|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.10.2000
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|5:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|27.08.2000
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|13.08.2000
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|23.06.2000
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Торпедо (Москва)
|18.06.2000
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:3
|Спартак (Москва)
|12.06.2000
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:2
|Торпедо (Москва)
|03.05.2000
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|22.04.2000
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|15.04.2000
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:0
|Сатурн (Раменское)
|07.04.2000
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:0
|Торпедо (Москва)