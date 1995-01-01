|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лада-Тольятти
|24
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.1994
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|0:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|16.10.1994
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:1
|Динамо (Ставрополь)
|02.10.1994
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|2:3
|Динамо (Москва)
|25.09.1994
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|2:1
|Крылья Советов (Самара)
|19.09.1994
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|09.09.1994
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|4:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|31.08.1994
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|1:0
|ЦСКА (Москва)
|27.08.1994
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|2:1
|Торпедо (Москва)
|14.08.1994
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:2
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|10.08.1994
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|1:1
|Уралмаш (Екатеринбург)
|03.08.1994
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|27.07.1994
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|1:1
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|25.05.1994
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|18.05.1994
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:0
|Ротор (Волгоград)
|14.05.1994
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|10.05.1994
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|2:4
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|02.05.1994
|1' -90'
|Уралмаш (Екатеринбург)
|2:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|24.04.1994
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|0:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|17.04.1994
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|1:5
|Спартак (Москва)
|09.04.1994
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|02.04.1994
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)