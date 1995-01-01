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    Джемал Губаз - статистика

    Имя Джемал
    Отчество Резович
    Фамилия Губаз
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 сентября 1969 (53 года)
    Рост 176
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростсельмаш 20 4 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.10.1993 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    27.08.1993 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:3 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    11.08.1993 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:1 Луч (Владивосток)
    24.07.1993 1' -90' Текстильщик (Камышин) 2:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    13.07.1993 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 3:3 Крылья Советов (Самара)
    09.07.1993 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 0:1 Торпедо (Москва)
    26.06.1993 1' -90' Асмарал (Москва) 4:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    21.06.1993 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 0:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    17.06.1993 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:1 Уралмаш (Екатеринбург)
    09.06.1993 1' -90' Алания (Владикавказ) 3:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    05.06.1993 1' -90' Жемчужина (Сочи) 1:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    26.05.1993 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    12.05.1993 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:0 Динамо (Ставрополь)
    06.05.1993 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 1:0 ЦСКА (Москва)
    02.05.1993 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 1:3 Локомотив (Москва)
    21.04.1993 1' -90' Океан (Находка) 2:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    17.04.1993 1' -90' Луч (Владивосток) 2:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    07.04.1993 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 0:2 Ротор (Волгоград)
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