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    Сергей Гришин - статистика

    Имя Сергей
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Гришин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 ноября 1973 (49 лет)
    Рост 175
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шинник 24 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.10.2004 1' -90' Динамо (Москва) 1:0 Шинник (Ярославль)
    25.09.2004 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    18.09.2004 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:2 Шинник (Ярославль)
    29.08.2004 1' -90' Шинник (Ярославль) 3:1 Торпедо (Москва)
    25.08.2004 1' -90' Ротор (Волгоград) 0:2 Шинник (Ярославль)
    21.08.2004 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:1 Амкар-Пермь (Пермь)
    14.08.2004 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:1 ЦСКА (Москва)
    07.08.2004 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:1 ФК Москва (Москва)
    21.07.2004 1' -90' ФК Москва (Москва) 3:2 Шинник (Ярославль)
    14.07.2004 1' -90' Сатурн (Раменское) 0:0 Шинник (Ярославль)
    07.07.2004 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:1 Ротор (Волгоград)
    23.05.2004 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Сатурн (Раменское)
    19.05.2004 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:1 Шинник (Ярославль)
    15.05.2004 1' -90' Торпедо (Москва) 2:0 Шинник (Ярославль)
    08.05.2004 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:1 Рубин (Казань)
    01.05.2004 1' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 1:1 Шинник (Ярославль)
    25.04.2004 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:1 Крылья Советов (Самара)
    18.04.2004 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:0 Шинник (Ярославль)
    11.04.2004 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Динамо (Москва)
    07.04.2004 1' -90' Спартак (Москва) 1:0 Шинник (Ярославль)
    28.03.2004 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    21.03.2004 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 0:0 Шинник (Ярославль)
    15.03.2004 1' -90' Локомотив (Москва) 3:0 Шинник (Ярославль)
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