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    Виталий Бут - статистика

    Имя Виталий
    Отчество Владимирович
    Фамилия Бут
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 ноября 1972 (50 лет)
    Рост 183
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 16 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.10.1995 1' -90' Уралмаш (Екатеринбург) 6:0 Черноморец (Новороссийск)
    14.10.1995 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:0 Крылья Советов (Самара)
    01.10.1995 1' -90' Динамо (Москва) 2:0 Черноморец (Новороссийск)
    16.09.1995 1' -90' Ротор (Волгоград) 5:1 Черноморец (Новороссийск)
    26.08.1995 1' -90' Текстильщик (Камышин) 2:0 Черноморец (Новороссийск)
    05.08.1995 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:1 Торпедо (Москва)
    29.07.1995 1' -90' Алания (Владикавказ) 3:0 Черноморец (Новороссийск)
    22.07.1995 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    15.07.1995 1' -90' Спартак (Москва) 5:0 Черноморец (Новороссийск)
    10.06.1995 1' -90' Торпедо (Москва) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    13.05.1995 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:1 Ротор (Волгоград)
    09.05.1995 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:4 Локомотив (Москва)
    29.04.1995 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
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