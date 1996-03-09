|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо-Лужники
|9
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.07.1996
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:2
|Торпедо-Лужники (Москва)
|24.07.1996
|1' -90'
|Уралмаш (Екатеринбург)
|1:0
|Торпедо-Лужники (Москва)
|10.07.1996
|1' -90'
|Торпедо-Лужники (Москва)
|2:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|20.04.1996
|1' -90'
|Торпедо-Лужники (Москва)
|1:2
|Локомотив (Москва)
|06.04.1996
|1' -90'
|Торпедо-Лужники (Москва)
|2:2
|Балтика (Калининград)
|30.03.1996
|1' -90'
|Торпедо-Лужники (Москва)
|0:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|16.03.1996
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|4:1
|Торпедо-Лужники (Москва)
|09.03.1996
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:0
|Торпедо-Лужники (Москва)