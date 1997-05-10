|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тюмень
|19
|1
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.08.1997
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:1
|Тюмень (Тюмень)
|23.08.1997
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|16.08.1997
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|4:0
|Тюмень (Тюмень)
|02.08.1997
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|2:0
|Тюмень (Тюмень)
|30.07.1997
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|0:0
|Локомотив (Москва)
|02.07.1997
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|0:1
|Балтика (Калининград)
|25.06.1997
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|1:3
|Тюмень (Тюмень)
|14.06.1997
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|5:2
|Тюмень (Тюмень)
|17.05.1997
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|2:0
|ЦСКА (Москва)
|10.05.1997
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:0
|Тюмень (Тюмень)
|03.05.1997
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|23.04.1997
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Тюмень (Тюмень)
|19.04.1997
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|12.04.1997
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|1:0
|Тюмень (Тюмень)
|05.04.1997
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|2:2
|Спартак (Москва)
|02.04.1997
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|3:1
|Тюмень (Тюмень)
|22.03.1997
|1' -90'
|Торпедо-Лужники (Москва)
|1:1
|Тюмень (Тюмень)
|17.03.1997
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|0:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)